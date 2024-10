Rita Ora recorreu à sua página de Instagram para reagir publicamente à morte inesperada de Liam Payne.

A cantora publicou algumas imagens de ambos e lamentou a partida do amigo. "Estou devastada", começou por dizer, de coração partido.

"Tinha a alma mais gentil, nunca o vou esquecer. Amei trabalhar com ele - era uma alegria estar perto dele no palco e fora. Esta notícia trágica partiu o meu coração. Envio todo o meu amor e orações para a família e entes queridos. Agora a nossa música 'For You' ganha um novo significado para mim. RIP", escreveu.

