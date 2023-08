Rita Mendes usou as redes sociais para deixar uma mensagem carinhosa aos três filhos, Afonso Luz, Matilde Estrela e Duarte Sol.

"Mensagem para os meus três filhos, o meu mundo e em cujo mundo desejo que se encaixem com tranquilidade e paz: Se houver um amanhã em que não estejamos juntos, existe algo que precisam de saber: vocês são mais corajosos do que acreditam, mais fortes do que parecem e mais espertos do que pensam, mas o mais importante: eu sempre estarei com vocês", começou por escrever a DJ

"O Amor de uma mãe pelos seus filhos pode mudar a sua vida para sempre, o maior combustível e remédio... fazendo-os sentirem-se amados, ensinando que erramos mas também perdoamos, que discutimos mas também fazemos as pazes, que temos medos e nos sabemos acolher e aconchegar....", concluiu, partilhando ainda um pequeno vídeo dos dias de férias em família na Covilhã.

Leia Também: Rita Mendes de férias com os filhos: "Adorei a energia deste lugar"