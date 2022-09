Depois de ter celebrado o primeiro aniversário do filho mais novo com uma pequena festa, Rita Mendes voltou a comemorar a data, desta vez com (quase) toda a família.

No Instagram, a mamã partilhou algumas imagens deste momento especial. "Os 'segundos parabéns' do Duarte Sol, no nosso porto seguro, no nosso paraíso aqui tão perto, a piscina e jardim do condomínio da casa da avó Clara e do avô João", começou por contar.

"A prima Helena também fez 10 anos no dia 25 de agosto e agora, inícios de setembro, foi a data encontrada para estarmos (quase) todos juntos numa verdadeira e intima celebração à vida", rematou.

De recordar que o menino é fruto da relação com Gui de Campos Luís. Rita Mendes é ainda mãe de Afonso Luz e Matilde Estrela, fruto de relacionamentos anteriores.

Leia Também: Rita Mendes assinala dia especial. "Nove meses de ti"