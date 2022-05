Foi há precisamente nove meses que Rita Mendes deu as boas-vindas ao pequeno Duarte Sol, o terceiro filho, que nasceu no dia 25 de agosto.

Esta quarta-feira, a mamã 'babada' não deixou passar em branco este dia especial e assinalou o momento no Instagram com a partilha de novas imagens do bebé.

"Nove meses de ti, coisa boa e reguila. Parabéns a nós", escreveu na legenda das imagens.

