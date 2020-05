Rita Ferro Rodrigues também já voltou ao trabalho, mas não a tempo inteiro, como destacou na sua página de Instagram.

Depois de ter estado em casa, em isolamento social, a figura pública saiu à rua para trabalhar, mas um regresso com todos os cuidados por causa da pandemia da Covid-19.

"De regresso ao Canal 11 para dois dias de régie (que saudades!) com todos os cuidados e a alegria de rever - mesmo com distância de segurança - pessoas de quem gosto tanto. O que custa não as abraçar! Mas tem de ser", desabafou na rede social, onde partilhou ainda uma fotografia em que aparece com uma máscara.

Leia Também: Ben faz comentário sobre a TPM de Rita Ferro Rodrigues