Esta terça-feira, dia 8, é um dia especial para Rita Ferro Rodrigues. A mãe da apresentadora, Maria Filomena Aguilar, está de parabéns, por isso, Rita decidiu fazer-lhe uma homenagem nas redes sociais, revelando seu lado de 'filha orgulhosa'.

"A minha querida mãe faz anos e eu falo com ela todos os dias mas há muito que não a beijo e abraço como ela merece", nota, relembrando a nova realidade trazida pela pandemia.

"Em 2020, pelas razões que todos sabemos, abracei - a e beijei-a muito menos do que me apetecia, do que ela merece, do que ambas precisamos. Não falamos muito sobre isto - há um certo pudor do sofrimento que não é preciso sublinhar", confessa.

"Aqui está o meu farol de bondade e cuidado, de força e amor. Quero sempre ser como ela 'quando for grande'. Vou querer sempre. Parabéns minha mãe querida. Amo-te. Muito, muito", completou.

