Na tarde desta quinta-feira, dia 3, Rita Ferro Rodrigues usou a sua conta de Instagram para recordar um momento que guardará para sempre no seu coração. Tal aconteceu quando teve a oportunidade de estar próxima de elefantes, durante uma viagem à Tailândia.

"Agora dava tudo para voltar atrás no tempo. A Tailândia foi de todas as minhas viagens, a mais marcante. Volto muitas vezes a este momento, um dos mais mágicos que vivi (vai ficar para sempre na minha memória)", recordou.

"Foi um encontro com elefantes mas para mim foi um reencontro comigo mesma. Depois do nascimento dos meus filhos, foram as horas mais intensas e bonitas que vivi. Quero muito voltar a este lugar único e inesquecível. Até breve minha fabulosa Tailândia", completou.

