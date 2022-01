Esta sexta-feira, 28 de janeiro, Rita Ferro Rodrigues partilhou um vídeo na sua conta de Instagram onde lê uma carta que recebeu da fadista Amália Rodrigues. Uma recordação que a apresentadora guarda com todo o carinho, conforme mostrou aos seguidores.

"Um dos meus maiores tesouros. Em 1989 - tinha eu 13 anos - fui chamada à diretora do Liceu Pedro Nunes. 15 dias antes, a Amália Rodrigues tinha visitado a escola e eu, no meio de outros alunos, entrevistei-a. Depois reconheceu-me a fazer ginástica no programa do Júlio Isidro, no meio de outras atletas. E escreveu-me uma carta. Podem imaginar a minha alegria e estupefação ao receber esta carta da mão da diretora da escola?", revela a apresentadora.

"Querida Amália. E a verdade é que foi com ela - e com a entrevista que lhe fiz aos 13 anos - que percebi o que gostava realmente de fazer. Entrevistar pessoas. Ainda hoje este episódio me parece do domínio do realismo mágico", completa.

Na referida carta pode ler-se:

"Rita,

Razão tinha eu. Eu descubro sempre quando as pessoas são inteligentes. Pela primeira vez olhei para o programa do Júlio Isidro e lá estava a Rita, a quem eu reconheci imediatamente, tem uma cara tão especial... Parabéns! Deve ir para o jornalismo ou para o teatro. Depois de tirar um curso!".

Eis o vídeo:

