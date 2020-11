Rita Ferro Rodrigues realizou uma nova tatuagem e não resistiu em partilhar o resultado com os seguidores. Foi através de uma publicação nas redes sociais que a apresentadora mostrou o desenho de um ramo com cinco flores que eternizou na clavícula e explicou o significado.

"As minhas casas felizes foram sempre compostas por 5 pessoas - na infância, em casa dos meus queridos pais, mana e mano e em adulta, já no meu ninho - com o meu Ben e os nossos 3 filhos.A representação do amor na minha fortaleza - um ramo de 5, para sempre comigo, na minha nova tatuagem", contou.

Curioso para ver? Espreite abaixo.

Leia Também: Rita Ferro Rodrigues: "Não, não estamos todos no mesmo barco"