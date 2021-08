Rita Ferro Rodrigues contou com a companhia da filha mais velha, Leonor, de 19 anos, para jantar. O momento foi evidenciado pelo apresentadora nas respetivas redes sociais onde falou do bonito relacionamento que tem com a jovem, que lhe enche o peito de orgulho.

"Fui mãe aos 26 - tarde para as nossas mães e avós, cedo na minha geração. Agora tenho 44 e ela 19 e isto é das melhores coisas da vida. Uma filhota, amiga e companheirona. A minha Leonor!", começa por dizer.

Entretanto, explica por que nunca partilhou uma foto com a filha: "Sempre a protegi dos olhares públicos - assim como os irmãos - porque acho que têm o direito à sua intimidade, privacidade e imagem resguardada. O que não quer dizer que não partilhe convosco o amor que lhe tenho - e a alegria que imprime à minha vida".

"Hoje está a ser noite de 'Jantar de Mãe e Filha'. Fazem tão bem estes momentos de exclusividade", completa.

Note-se que Leonor é fruto do relacionamento anterior de Rita Ferro Rodrigues com Daniel Cruzeiro. A comunicadora é ainda mãe de Eduardo, da relação atual com Rúben Vieira.

