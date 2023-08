Rita Ferro Rodrigues usou as redes sociais para partilhar uma fotografia com o marido, Rúben Vieira, e contar que durante os próximos dias estará sozinha em casa.

"Tenho o ninho vazio por uns dias. Sei o que vocês estão a pensar: 'ai que bom pá, aproveita!!! Liberdade! Sossego!' E claro que vou aproveitar para estar com amigas depois do trabalho, ir ao cinema, não pensar em refeições e em máquinas de roupa. E claro que é tudo muito lindo e bom...", começou por escrever, salientando que, apesar desse descanso, prefere ter a casa recheada.

"Mas eu cá gosto mesmo é da casa cheia com os meus pintainhos e o meu peixão todos a fazerem-me a cabeça em água. Alguém me percebe? (Resposta interdita a pais de crianças pequenas que os torturam com privação de sono. Para vocês este cenário é o paraíso na Terra, eu sei)", concluiu a apresentadora, num mensagem divertida.

