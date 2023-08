Foi novamente através da sua página de Instagram que Rita Ferro Rodrigues falou aos seguidores sobre as férias em família, confessando agora que quando está a descansar não usa "looks elaborados".

Ao mostrar-se com uns calções e uma t-shirt, com um brinco a dar um bocadinho de cor ao look, escreveu: "Um brinco para animar porque nas minhas férias a farda são chinelos, t-shirts, calções. Não tenho a menor pachorra para looks elaborados quando o objetivo é mergulhar, comer, dormir, rir, encher os putos de beijos a saber a bola de Berlim e começar tudo de novo no dia seguinte".

Antes de terminar, perguntou aos seguidores se também são "team a borrifar na roupa, viva o chinelo no pé". Veja abaixo a publicação e as reações:

