Foi através da sua página de Instagram que Rita Ferro Rodrigues falou sobre as férias em família, uma tradição que se mantém há anos.

Junto de uma nova fotografia que partilhou na rede social, a apresentadora, que se encontra a descansar no Algarve, começou por destacar: "Éramos 5 em 1979, somos 18 em 2023. Tal como eu quando era pequenita, filhos e sobrinhos (e sobrinho-neto) passam todo o ano a desejar esta semana em que estamos na nossa bolha de alegria, mergulhos, carroceis, aventuras, confidências".

Partilhando mais detalhes destas férias em família, revelou que esta segunda-feira "é a noite do churrasco". "Pedimos desde já desculpa aos vizinhos pelo barulho que possamos fazer… mas o Miguel faz 20 anos, temos de celebrar", acrescentou, referindo-se ao aniversário do enteado, filho de Rúben Vieira. "Quatro gerações à mesa, festa rija", completou.

Veja ainda na galeria as imagens que Rita Ferro Rodrigues mostrou numa outra publicação, onde aparece no churrasco com o companheiro, Rúben Vieira.

