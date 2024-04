Rita Ferro Rodrigues esteve a falar sobre a viagem que fez à Tailândia com os dois filhos e o enteado, e acabou por ser 'questionada' sobre as notícias da separação de Rúben Vieira. No entanto, não quis comentar o fim da relação no 'Dois às 10', da TVI.

Ainda assim, depois da conversa com Cristina Ferreira, Rita Ferro Rodrigues recorreu à sua página de Instagram para deixar vários agradecimentos.

"Obrigada à Cristina Ferreira e a toda a produção do programa 'Dois às 10' pela oportunidade de partilhar convosco a minha maravilhosa viagem ao Dubai e à Tailândia com os meus queridos [pintainhos]", começou por escrever.

"Uma entrevista marcada há muitos meses, nem eu sabia o quanto esta experiência em família seria tão maravilhosa. Superou qualquer expectativa", acrescentou.

"Obrigada a todas as pessoas que me enviaram mensagens tão bonitas! Tenham um resto de dia feliz", comentou, por fim.

