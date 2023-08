As férias de Rita Ferro Rodrigues já terminaram e como tal a apresentadora também voltou à rotina.

Na sua conta no Instagram, partilhou na tarde desta terça-feira, dia 29, que tem a sensação de que lhe "falta alguma coisa".

"Com aquela sensação que me falta alguma coisa… aaaaah já sei . É praia, sestas, ostras, vinho. Custa voltar à rotina. Vou mexer o rabo para o ginásio para ver se isto anima", escreveu a apresentadora, numa publicação divertida, acompanhada por uma fotografia na qual se mostra com o cabelo apanhado encostada a um cacifo.

