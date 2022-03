Rihanna vive uma das fases mais felizes da sua vida. A artista, de 34 anos, está grávida pela primeira vez, fruto do seu relacionamento com A$AP Rocky. Atualmente no terceiro trimestre da gestação, a empresária falou dos seus truques para se sentir bem consigo mesma, apesar de todas as mudanças por que o seu corpo está a passar.

"Há um brilho na gravidez. Mas há também aqueles dias. Especialmente no terceiro trimestre em que acordas e pensas, tenho mesmo de me vestir?", reflete.

"A maquilhagem ajuda-te a sentires-te uma pessoa. Apenas me foco na hidratação e contorno. A tua cara fica redonda e rechonchuda. O nariz começa a alargar. Tudo é um desafio, desde vestires-te até à maquilhagem. Mas gosto de desafios. Gosto de coisas que me obrigam a ser criativa", notou.

Recorde, na presente galeria, os visuais marcantes usados por Rihanna durante a gravidez.

