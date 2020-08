A espera acabou: Rihanna acaba de lançar a nova lida de cosméticos da sua marca, Fenty Skin. Coleção que chega com o tradicional evento de apresentação.

Apesar de continuarmos a enfrentar a pandemia da Covid-19, a mesma não impediu a cantora de organizar um evento para lançar a nova coleção. No entanto, o mesmo foi realizado de forma virtual, respeitando as medidas de distanciamento social.

Para ocasião, a artista vestiu-se a rigor e 'arrasou' com um vestido de couro e umas sandálias Caged In, da sua colaboração com Amina Muaddi.

"Ontem, na divertida festa virtual de pré-lançamento da Fenty Skin! Obrigada a todos pela enorme dedicação e por serem uma parte importante do nosso evento", escreveu na legenda das imagens que publicou na sua página de Instagram, onde revela que a linha de cosméticos foi lançada esta sexta-feira.

