Ricardo Raposo recorreu ao Instagram para quebrar o silêncio após a morte da mãe, Maria João Abreu, que partiu a 13 de maio. Depois de não ter conseguido estar presente no funeral da mãe, a 15 de maio, por causa de ter ficado em isolamento profilático, Ricardo partilhou agora um emotivo desabafo. Lei na íntegra: "O tempo desfragmenta-se numa noção de vários passares de tempo que, juntos, criam uma ideia do que poderia ser o mundo com outro desfecho. E isto recorre-nos. Os 'E se's' invadem o chão doente que tentamos não traçar de novo para reverter algum capítulo que seja", começou por escrever, na noite de domingo, 6 de junho. "Escutar a tua voz será doravante um dos meus hobbies. Recordar-te e recordar-nos e ainda abusar disso enquanto ferramenta para que os teus netos não esqueçam o teu riso e áurea será um mais que pretexto para te manter por aqui. Falar para ti na segunda pessoa do singular serve somente para te falar a ti e não a quem me está a ler, que presenteará o testemunho Há que nos entregarmos à tristeza com a mesma naturalidade com que nos entregamos à alegria e, assim, conviver com ela quando preciso de honrar a tua existência pensando em ti. Mas achava eu que ias ficar cá para mim até ao meu último suspiro e só depois descansavas. Ou até dos netos, bisnetos... Serias sempre a última a desfazer-se em água, cansada mas idealizada com o teu mundo de seres bebés inofensivos e desprotegidos. Faço-te agora de todos os meus passos na vida uma dedicatória sem margens. A partir de agora. Sempre. Amo-te como sempre nos dissemos, pele da minha pele, sangue do meu sangue, peito com peito, cheiro a mãe", escreveu. Recorde-se que o irmão de Ricardo, Miguel Raposo, já tinha reagido à morte da mãe na mesma rede social. Leia Também: Miguel Raposo: "Não há palavra nem objeto que consiga medir esta dor" Também a mulher de Ricardo Raposo, Rita, já partilhou alguns desabafos no Instagram, tendo contado ao mundo que Maria João Abreu partiu "em paz enquanto ouvia o João [Soares, marido da atriz] e o Ricardo dedicarem-lhe uma última música que ela adorava, Black", dos Pearl Jam. "Ela esperou pelo último acorde de guitarra para respirar a última vez. E estava linda, como sempre", disse ainda na altura. Leia Também: Maria João Abreu "partiu em paz" enquanto ouvia música que "ela adorava" Leia Também: "Agora, não oiço os teus passos a ecoar. Não te vejo pela janela"