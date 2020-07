Ricardo Pereira surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma fotografia onde aparece em tronco nu. Uma imagem que destaca o corpo bem definido do ator.

"Continuando os trabalhos na postura", escreveu na legenda da fotografia que mostra os resultados dos treinos que faz questão de manter na sua rotina. Uma imagem que pode ver na galeria.

De referir que são muitas as vezes que Ricardo Pereira faz exercício físico com a mulher, Francisca, como já mostrou mais do que uma vez na mesma rede social. Leia Também: "Tenho um rapper em casa". Ricardo Pereira e mulher treinam com alegria