Ricardo e Francisca Pereira deram o nó há precisamente dez anos, como o casal destacou no Instagram com carinhosas mensagens.

"Hoje fazemos dez anos de casados plus quatro de namoro e já levas muito tempo a aturar-me!!!! [...] Já la vão uns aninhos juntos de tanta, mas tanta aventura, de muita descoberta e muita aprendizagem... sempre dizemos que juntos é que é, e de facto temos feito este caminho assim... juntos e tem sido tão bom, tanto o caminho como a tua companhia, espero-te por perto sempre porque só assim faz sentido, só assim tenho vontade de tudo e mais alguma coisa", começou por dizer o ator.

"O mais importante, os nosso três filhos são a melhor coisa do mundo, Amor que cresce dia após dia, personalidades distintas que viajam connosco na magia da vida e que crescem no meio de nós cheios de dúvidas típicas das suas idades... mal sabem eles que as dúvidas são para sempre e ainda bem que é assim... pois isso dá-te sempre a energia certa para querer descobrir mais... Amo-te sempre, e como tu dizes, Amo-te desde que nasci", rematou.

Por sua vez, Francisca escreveu: "Dez anos de casados a dançar de mão dada contigo pelo mundo fora. Siga mais 100, no mínimo, porque ao teu lado é sempre uma aventura linda".

