Atualmente, o Brasil é um dos país mais afetados pela Covid-19, com 1.349 mortes nas últimas 24 horas, e perante os números trágicos, Francisca Pereira decidiu realçar algo de positivo. A viver no 'país irmão', a mulher do ator Ricardo Pereira fez um pequeno desabafo nas redes sociais sobre a admirável forma como os filhos se têm adaptado à telescola.

"Estes tempos de aulas em casa têm sido um desafio muito grande e às vezes é difícil para todos nós, pais e filhos... Fico às vezes perplexa a olhar para a capacidade de adaptação das crianças. Tem sido uma aventura incrível... Obrigada minha Boo por me ensinares tanto", escreveu na legenda de uma fotografia da filha Francisca, de seis anos.

Importa lembrar que o casal tem mais dois filhos: Vicente, de oito anos, e Julieta, de dois anos.

