Ricardo foi o mais recente concorrente expulso da casa do 'Big Brother'. Na noite deste domingo, depois de uma luta renhida com Débora, o comissário de bordo acabou por sair com 51% dos votos.

Joana, namorada de Ricardo e a primeira concorrente 'salva' da noite, soube a notícia em primeira mão no confessionário, não conseguindo evitar ir às lágrimas ao saber que tinha de se despedir da cara metade (veja aqui).

"A minha entrada no Big Brother resultou em voltar a encontrar o Ricardo que eu já não conhecia", disse Ricardo após a derrota.

Estão agora em risco de sair no próximo domingo Joana, Débora, Rui Pinheiro e Bruno.

