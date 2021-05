Maria João Abreu sofreu, no passado dia 30 de abril, um aneurisma e permanece internada, em coma induzido, no Hospital Garcia de Orta, em Almada. Desde que o estado de saúde foi tornado público que uma onda de carinho domina as redes sociais, tendo-se a ela juntado o ator Ricardo Castro.

Na manhã desta segunda-feira, o artista recordou na sua página de Instagram uma fotografia de ambos e na legenda deixou a Maria João uma breve mensagem de força. "Vá lá! Esperamos por ti. Acorda", escreveu.

Segundo Dulce Guimarães, amiga próxima de Maria João Abreu, o dia de hoje será "decisivo". Tudo indica que a atriz, de 57 anos, será retirada do coma.

