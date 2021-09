Ricardo Carriço foi convidado no programa 'Dois às 10' desta terça-feira para falar sobre a nova peça de teatro que protagoniza ao lado de Ricardo Castro, 'Monólogos do Pénis', mas a sua passagem pelo formato das manhãs da TVI acabou por destacar-se pela surpresa que recebeu.

Quatro meses depois de trocar alianças com Ana Rebelo, o ator foi surpreendido com uma declaração de amor durante o direto: A companheira deixou-lhe uma carta que o ator na qual falou o início da história de amor, que começou há dez anos com uma forte amizade.

"Um dia percebemos que o que nos unia tinha crescido numa direção diferente. Éramos os melhores amigos e o amor, afinal, estava ali. Não rompante decidimos juntar corações e famílias e começar a viver um amor que de tão perfeito e sincero nos eleva todos os dias a um estado de graça", leu o ator.

A companheira acrescentou ainda que vê em Ricardo Carriço um "ser extraordinário, com um coração enorme, uma mistura de paz e adrenalina, sem esboços".

Veja o momento aqui.

