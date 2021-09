Ricardo Carriço vai regressar à SIC para integrar o elenco da série 'O Clube', um dos temas abordados durante a entrevista com Júlia Pinheiro.

"É uma personagem muito divertida, com uma energia muito própria. [...] Andamos às vezes aos saltos de um lado para o outro. A maior parte de nós não temos contratos de exclusividade e acabamos por regressar a uma casa e a outra, mas acabamos por ficar muito felizes por voltar a estar com equipas, e com casas que sempre nos trataram bem", disse.

O ator esteve no programa 'Júlia', esta terça-feira, 7 de setembro, e comentou também o regresso aos palcos com a peça 'Monólogos do Pénis', que vai estreia no Casino Estoril no dia 23 de setembro.

Durante a entrevista, o artista falou ainda do casamento. Aos 56 anos, Ricardo Carriço voltou a casar-se, a 17 de maio deste ano. "As coisas de repente aconteceram", afirmou, referindo que já conhecia a agora mulher, Ana Rebelo, há mais de uma década.

"Desde o primeiro dia sempre nos demos lindamente, até que nos tornamos grande amigos, mesmo", acrescentou, lembrando depois o dia em que deram o nó.

"Foi mágico. Construímos nas nossas cabeças aquilo que gostaríamos que fosse o nosso casamento e conseguimos fazê-lo. Fizemos uma cerimónia maravilhosa e simples, com o irmão da Ana, o Manuel Rebelo, a tomar conta da parte toda musical. Portanto, foi lindo. Com esta história do confinamento tivemos de reduzir bastante [o número de convidados], e tivemos os amigos mais chegados e a família mais chegada", partilhou.

Sobre a relação com os filhos da mulher, Ricardo Carriço afirmou: "Gosto acima de tudo de ser amigo e companheiro, e de alguém que partilha a vida com eles. A minha postura foi sempre de 'eu estou cá, estou disponível'".

O ator contou ainda que os filhos de Ana Rebelo o tratam por "tio". "Independentemente de serem ou não nossos filhos, acabamos por ganhar uma relação de afeto e de proteção. Quando casas, casas com eles todos", acrescentou.

