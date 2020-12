Marília Gabriela e Reynaldo Gianecchini estiveram juntos na segunda parte de uma entrevista para o canal Téte a Theo, que foi divulgada esta terça-feira. Um momento onde o ex-casal, que esteve junto de 1999 a 2006, recordou os rumores de que a relação foi uma fachada para 'esconder' o alegado caso do ator brasileiro com o filho da jornalista, Theodoro Cochrane.

Gianecchini disse que na altura a família não levava as especulações a sério. “Nós ouvíamos e achávamos graça na altura, porque era uma coisa tão surreal, que não imaginávamos. Achávamos que era quase uma piada, uma brincadeira", começou por lembrar.

"Depois descobrimos que as pessoas davam como certo… Mesmo assim, como a gente tinha tanta segurança na nossa relação e era uma família tão legal, nunca ligamos. Até hoje eu não ligo a isso”, destacou.

Sobre como é que estes rumores começaram a surgir, Marília Gabriela disse: "Surgiu por preconceito. [As pessoas não entendiam] como é que uma mulher tão mais velho do que ele [Reynaldo], um galã, [como é que estavam juntos]. Os nossos amigos próximos estavam encantados com a nossa relação, mas espalhou-se [o boato]. Virou uma praga".

“Sabe o que acho louco? Eu e Theodoro, nós nos adorávamos, mas nunca saíamos junto. Eu ficava a pensar, se alguém nos tivesse visto na night [noite], podia ter feito uma confusão, uma maldade, mas nunca estávamos juntos em nenhum lugar. Estávamos juntos com a família", recordou ainda o ator.

Veja a conversa completa no vídeo abaixo:

