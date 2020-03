Depois de Cristiano Ronaldo ter sido alvo de comentários insultuosos, alegadamente, por parte do político Rafael Macedo, do Partido Unido dos Reformados e Pensionistas, Elma Aveiro decidiu recorrer à sua página do Instagram para responder à letra.

"Hoje deparei-me com uma notícia muito feia, a chamar porco, etc, ao meu irmão Ronaldo. Não conheço este senhor nem faço questão porque se o encontrar não respondo por mim. Este gajo não deve ter família, e nem deve ser bom do miolo. Que não gostem de meu irmão, pronto, ele também não pode agradar a todos... Aqui vai a cara deste anormal que dizem ser pessoa formada", começou por escrever Elma Aveiro na legenda de uma imagem do referido político.

"Como me orgulho das minhas raízes, não sou formada mas tenho muito mais educação que certos marginais como este!!! Nem o meu irmão, nem ninguém merece estas coisas... por favor, urgente, tratem desse gajo doente e anormal", completou.

Após a partilha, Rafael Macedo recorreu às redes sociais para afirmar que tais palavras ofensivas não foram da sua autoria, explicando que foi vítima de hackers.

"A minha conta foi invadida. Nunca faria esses comentários de baixo nível ao nosso CR7. Reparei que não é a primeira vez que isto sucede. Já mudei as password. Peço desculpa a todos e ao nosso Ronaldo. Mudarei as password todas as semanas. Os hackers andam aí. Cuidado. Estarei atento. Bloquearam muitas pessoas da minha conta. Lamento. Por isso é que há dias que não entendia os comentários ofensivos. Lamento a todos. Vou reparar a situação. Um abraço para todos", comunicou o político.

Numa outra publicação partilhada no Facebook, o mesmo reforçou: "Eu não publiquei comentários ofensivos acerca do CR7. Vou amanhã à PJ verificar o que se passou. A minha conta foi hackeada. Eu não disse aquelas palavras altamente ofensivas. Ultimamente não sei até quando, tem acontecido está situação. Isto é grave! Peço desculpa a todos, sobretudo ao CR7 e sua família, que admiro muito. Isto não é a primeira vez que ocorre. Já aconteceu na altura das eleições contra outros colegas e demais assuntos relacionados. Lamento a todos. Peço que partilhem está mensagem porque não tenho acesso ao ocorrências. Peço desculpa. No limite terei de pagar esta conta e fazer uma nova".

De seguida, insistiu no tema anunciando que iria "eliminar" o seu perfil no Facebook e criar uma nova conta. Mas não ficou por aqui e decidiu fazer ainda um breve direto onde voltou a explicar-se. Veja o vídeo na galeria.

