Este sábado, dia 28, Cristiano Ronaldo fez uma publicação na sua conta de Instagram na qual mostra que continua em quarentena na sua propriedade da Madeira, acompanhado de toda a família. Na imagem, o jogador de futebol aparece com as irmãs, Elma e Katia Aveiro, e ainda com a mãe, Dolores.

Na legenda da publicação, o craque português aproveitou para falar do privilégio que é ter a sua família reunida:

"A sentir-me muito grato por ter a minha mãe em casa a recuperar depois de ter regressado do hospital. Cuidem das vossas família e daqueles que vos são mais próximos", sublinhou.

De recordar que no início do mês de março a mãe de CR7 sofreu um AVC.

