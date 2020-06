Depois de várias semanas em que foi a SIC a liderar as audiências de domingo, conquistando os espetadores com o programa 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor?', eis que a TVI consegue uma reviravolta nas audiências.

O programa 'Big Brother' "liderou a noite de domingo", anuncia a estação de Queluz de Baixo nas suas redes sociais.

O reality show "teve uma audiência média de 1 milhão e 56 mil espectadores a que correspondeu uma quota de 25,3%. A vitória ainda foi mais expressiva com vantagem superior a 30%, ao canal que ficou em segundo lugar", pode ainda ler-se no comunicado da estação.

Recorde-se que, neste caso, o segundo lugar de que fala o texto se refere à SIC.

Leia Também: TVI parou para homenagem arrepiante a Pedro Lima. Os aplausos merecidos