Depois de ter sido revelado que a namorada de João Félix, Margarida Corceiro, Carolina Deslandes e o ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' Marco Costa iam fazer parte da lista de concorrente do 'Dança com as Estrelas', a TVI anunciou novos nomes.

Como informaram na página de Instagram do canal, Paulo Pires e Soraia Tavres também aceitaram o convite e vão participar nesta nova edição do formato, que vai estrear em breve.

"O desafio foi lançado e Paulo Pires aceitou! Não perca a estreia do 'Dança com as Estrelas', dia 16 de fevereiro, na TVI", lê-se numa das publicações.

"Soraia Tavares aceitou o desafio! Não perca a estreia, dia 16 de fevereiro, na TVI", acrescentaram numa outra partilha.

