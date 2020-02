A TVI vai emitir mais uma emissão do programa 'Dança com as Estrelas', que vai chegar já no próximo mês e vai ocupar as noites de domingo.

Com Rita Pereira e Pedro Teixeira novamente à frente do formato, vão ser muitas as figuras públicas e dançarinos profissionais que vão juntar-se à dupla de apresentadora para dar vida ao formato.

Entre os concorrente temos já a confirmação da namorada de João Félix, Margarida Couceiro, como a própria anunciou na sua página do Instagram. Sem esquecer do júri que vai avaliar todas as semanas a prestação dos cocnorrentes.

Como a estação indica num comunicado, a estreia desta nova edição está marcada para o dia 16 de fevereiro.

