Depois de no episódio anterior a convidada ter sido Helena Caldeira, o próximo rosto conhecido a juntar-se ao 'Taskmaster' é também da série 'Rabo de Peixe'.

Logo a abrir a semana, foi revelado o nome do último convidado desta temporada do formato: José Condessa.

"Terminamos a temporada com o grande José Condessa, um concorrente inteligente e com o espírito 'Taskmaster', preparem-se para o que aí vem, vai ser épico!!! No sábado vamos descobrir o grande vencedor da quarta temporada", anunciaram na página de Instagram do programa da RTP esta segunda-feira, dia 29 de abril.

