Já é conhecido o resultado da autópsia feita ao corpo do príncipe Filipe. A mesma indica que o duque de Edimburgo morreu de "velhice".

O marido da rainha Isabel II morreu "pacificamente" aos 99 anos no passado mês de abril, como anunciou o Palácio de Buckingham na altura.

Esta segunda-feira, 3 de maio, foi revelado o documento que destaca oficialmente que não foi apontada nenhuma doença ou qualquer tipo de lesão que tivesse contribuído para a morte de Filipe, incluindo o problema cardíaco que o forçou a submeter-se a um procedimento cirúrgico semanas antes de partir, como relata o The Daily Telegraph, que teve acesso à autópsia.

Recorde-se que o funeral do príncipe decorreu uma semana após a sua morte, no dia 17 de abril, na Capela de São Jorge do Castelo de Windsor.

