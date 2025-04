Já foi revelado o nome do próximo convidado do 'Taskmaster', da RTP. De acordo com a publicação que foi feita na página de Instagram e Facebook do programa, Ukra é quem se vai juntar à equipa.

"A próxima 'vítima' do 'Taskmaster' é o grande Ukra! Um programa que vai contar com muitas tarefas, muitos feijões, muito pensamento, resumindo muito tudo! Não percam este sábado à noite, na RTP1", pode ler-se na partilha.

De recordar que Ukra jogou em vários clubes portugueses, entre eles o Sporting de Braga, Rio Ave e FC Porto.