A TVI revelou esta terça-feira, dia 12, o nome do próximo convidado do programa 'Conta-me'. Em nota enviada à imprensa, o canal anuncia uma conversa reveladora com Flávio Furtado.

O jornalista e comentador conta a sua história numa entrevista conduzida por Maria Cerqueira Gomes.

Espreite a galeria para ver as imagens captadas nos bastidores do próximo 'Conta-me', que irá para o ar a 16 de abril.

