Cristina Ferreira sonha em ser convidada de um casamento em Espanha e, para isso, conta com Maria Cerqueira Gomes. No programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, 5 de dezembro, a apresentadora falou do assunto, uma vez que Cayetano Rivera, namorado de Maria, anunciou que vai terminar em 2025 a sua carreira enquanto toureiro.

"Não sabemos quando é que a Maria Cerqueira Gomes vai casar, nem se vai casar. Eu já lhe disse: ela tem que casar e é em Espanha, porque eu quero ir à espanhola. Vou em exagero ao casamento dela", notou a apresentadora, entre risos.