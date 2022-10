Aa família real Britânica revelou qual o destino dos milhares de ursos Paddington deixados nas ruas em homenagem à rainha Isabel II durante as suas cerimónias fúnebres.

No Twitter oficial da casa real foi partilhada uma fotografia na qual a rainha consorte Camilla surge rodeada dos amoroso bonecos. A imagem foi captada momentos antes de estes seguirem para a sua nova morada: os braços de crianças carenciadas e vulneráveis.

"A rainha consorte retratada com alguns dos milhares de ursinhos de peluche que foram deixados em homenagem à rainha Isabel II, e que agora serão doados à Barnardo's [instituição de caridade infantil]", anuncia o Palácio de Buckingham.

Os ursinhos foram todos limpos "para ficarem com melhor aparência antes de chegarem à sua nova casa", escreve ainda a família real, apelando por fim para que os pequenos Paddington sejam estimados pelas crianças que os receberem.

O famoso urso Paddington passou a estar ainda mais associado à rainha Isabel II quando a monarca gravou um vídeo, a propósito do seu Jubileu de Platina, no qual conversava com a personagem animada.

Leia Também: Palácio de Buckingham planeia remover 'consorte' do título de Camilla