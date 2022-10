O Palácio de Buckingham está a planear retirar a palavra 'consorte' do título real que a esposa do rei Carlos III, Camilla, herdou após a morte da rainha Isabel II.

Camilla Parker Bowles passou a ser apelidada de rainha consorte, mas é desejo da casa real que passa a ser chamada apenas de rainha Camilla.

De acordo com uma fonte do Telegraph, citada pelo Mirror, o objetivo do palácio é que o título 'consorte' vá desaparecendo aos poucos e discretamente. Camilla não deixará de ser oficialmente rainha consorte, mas publicamente o termo poderá 'cair' e o título ser 'abreviado'.

Idealmente, a esposa de Carlos III já seria chamada apenas de rainha Camilla quando em maio do próximo ano será coroada publicamente.

O grande propósito desta decisão é, ao que tudo indica, fazer crescer ainda mais a popularidade da esposa do rei do Reino Unido.

Carlos III e a mulher, recorde-se, serão coroados no mesmo dia, 6 de maio de 2023, na Abadia de Westminster.

