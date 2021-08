Tal como os reis de Espanha, também Kate Middleton e o príncipe William se encontram em período de férias e este ano voltaram a eleger um destino dentro do Reino Unido.

Revelou a revista Hello que os duques de Cambridge estão a desfrutar de uns dias de descanso nas Ilhas Scilly, à semelhança do ano passado. Na companhia de Kate e William estão os três filhos do casal: George, de oito anos, Charlotte, de seis, e Louis, de três.

Em criança, o príncipe William chegou também a passar férias em família em Tresco, uma das ilhas deste arquipélago na Cornualha, na companhia dos pais, príncipe Carlos e princesa Diana, e do irmão, Harry.

