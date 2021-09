Foi revelado o próximo convidado do 'Conta-me', o programa de entrevistas da TVI, emitido ao sábado, após o Jornal da Uma.

O jornalista Luís Osório será o entrevistado de Manuel Luís Goucha e a conversa promete ser reveladora.

"Luís Osório já fez muita coisa, mas nunca esteve no 'Conta-me' com o Manuel Luís Goucha. Por isso vai estar este sábado, na sua TVI, a falar sobre família, a homossexualidade do pai e dos principais desafios de ser jornalista/escritor", anunciou a TVI nas redes sociais.

Recorde-se que Luís Osório envolveu-se recentemente numa polémica ao tecer duras críticas a Katia Aveiro. Sem 'papas na língua', a irmã de Cristiano Ronaldo ofereceu resposta, afirmando que o jornalista era "ordinário" e "parasita".

