O jornalista Luís Osório partilhou nas últimas horas na sua conta oficial de Facebook um texto onde manifesta a sua opinião sobre Katia Aveiro e a forma como esta lida com a exposição a que está sujeita.

"A profissão da irmã de Cristiano é ser irmã de Cristiano. E tudo o que faz é amplificado por ser irmã de Cristiano. Se .não o fosse nunca dela ouviríamos falar, mas como o é somos contaminados de quando em vez pela sua ignorância atrevida, pela extrema falta de tato e por uma agressividade no modo como se aproveita dos holofotes", começa por apontar o jornalista, que resolveu dar destaque à irmã de CR7 devido ao facto de esta ter tornado público que foi internada com a Covid-19 após ter optado não receber a vacina contra a doença.

"Quando canta com o nome de Ronalda. Quando inaugura lojas com a marca CR7. Quando dá opiniões sobre o mundo. Sobre Portugal. Sobre este ou aquele. Ou quando faz campanhas contra a vacinação não percebendo que com isso envolve o irmão e influencia dezenas de pessoas colocando-lhes a vida em risco. Para mal dos seus pecados apanhou Covid-19 e foi internada no Funchal. Está felizmente fora de perigo, apesar de lhe ter sido detetada uma pneumonia em consequência do vírus. Mas bastou ficar um pouco melhor para voltar à carga. Apesar de não ter sido vacinada não é por isso que foi internada ou apanhou o vírus porque há pessoas vacinadas suas amigas que estão agora muito atrapalhadas, que isto e aquilo", pode ainda ler-se na publicação, que mereceu mais de três mil 'likes' e 248 partilhas.

"E não se limitou a fazer campanha contra a vacinação. Também execrou contra as condições do hospital que lhe salvou a vida.

Kátia Aveiro está descontente com as condições do hospital. Acha-as miseráveis. Acha que está numa prisão, o que lamenta profundamente. Acha absolutamente inadmissível que os quartos não tenham televisão. Kátia deveria ter especiais responsabilidades. Não apenas por ser irmã do Cristiano, mas também por isso – será que lhe passa pela cabeça que pode prejudicar o irmão? Não apenas por ter nascido muito pobre, mas também por isso – será que lhe passa pela cabeça que deveria ser grata pela vida que tem? [...] Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, deveria mesmo parar para pensar. E aproveitar a estadia no hospital e a ausência da televisão para o fazer", termina.

A resposta de Katia Aveiro

As palavras de Luís Osório ganharam destaque na imprensa cor-de-rosa e chegaram desta forma até Katia Aveiro, que fez questão de responder à letra ao que considerou ser uma provocação.

"Não sei quem é este parasita e tenho a certeza que deve ser um gajo frustrado, nitidamente uma pessoa mal resolvida, um infeliz. E só me dei ao trabalho de mostrar isto para ver se desse lado alguém me consegue explicar este fenómeno que é este parasita, que seguramente nunca terá tomates para me vir dizer na minha cara o que quer que seja", começa por referir a empresária.

"Este senhor incomoda-se de eu não ter profissão (segundo ele), como se isso fosse um crime e, pior, ser irmã de Ronaldo, outro crime. Realmente, este parasita está todo queimado da cabeça. Os meus irmãos Elma, Hugo e Ronaldo perguntam se queres vir conhecer uma estrada da vida com umas chapadinhas nas costas, para conheceres bem a nossa estrada. Filho de uma triste mãe (porque orgulho ela não deve ter nenhum deste desgraçado de filho) ordinário, cobarde e parasita, que só faz mal a este mundo", continua a irmã de Cristiano Ronaldo, que sobe de tom os insultos e atira: "Trata-te, ou morre que isso passa".

"Já me cansei de ser educada com quem não merece, não percebo porque é que incomodo esta gente", diz, explicando o motivo da sua publicação.

Por fim, Katia deixa um recado a quem considerou que esta foi 'arrasada' pelo texto do jornalista: "Eu não levei um estouro. Cuidado que eu cá não estou mal resolvida. O problema é dele, não é meu. O problema é que é fácil escrever num teclado cobarde, devia dizer-me na casa. Quem me dera, mas a vida dá muitas voltas. Cuidado, doente", termina.

Veja abaixo o texto completo de Luís Osório:

Leia Também: "Pneumonia não passa de um dia para o outro. Preciso fazer fisioterapia"