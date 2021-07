Katia Aveiro ficou indignada com a opinião de Luís Osório e teceu vários insultos. Palavras às quais o jornalista já reagiu entretanto, pedindo para que a polémica fique por aqui.

"Recebi dezenas de mensagens privadas, SMS e avisos de amigos e pessoas que me conhecem ou me vão lendo. Acreditem que não estou chateado, as coisas são o que são", começou por escrever na sua página de Facebook.

"Kátia Aveiro certamente que escreveu tudo o que escreveu por impulso, não acredito que tenha querido dizer o que disse. Por isso, por favor paremos por aqui, não vale a pena continuar por ser uma estrada sem saída. Peço-vos isso", rematou.

