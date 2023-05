Foram revelados os resultados finais de um novo relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), acerca do desastre de avião que matou Marília Mendonça.

Esta segunda-feira, 15 de maio, foi feita uma conferência de imprensa na qual o advogado da família da cantora falou do documento.

"A dona Ruth não quis estar presente hoje, não é interesse dela fazer qualquer tipo de sensacionalismo em cima disso. A dona Ruth entende que nada de que vier a ser tratado aqui vai trazer a vida de Marília de volta, então, o único interesse dela é que a partir desse evento não ocorra acidentes como estes novamente", começou por dizer o representante referindo-se à mãe de Marília.

"De modo geral, o Cenipa entende que não houve por parte das decisões do piloto nenhum erro. Todas as decisões que foram tomadas pelo piloto na ocasião, ainda que fora de um plano de voo, não foram erradas", esclareceu igualmente, conforme destaca o jornalista Leo Dias.

Assim, concluiu-se que o desastre foi causado pelos cabos transmissores sem identificação contra os quais o avião colidiu, dando-se, desta forma, o acidente.

“Não houve nenhuma falha da aeronave, não houve pane seca, nenhuma falha do objeto, nem mecânica, não houve nada desse tipo, e também não houve nenhum erro por parte do piloto", esclarece-se.

Com estas informações visa-se melhorar as condições de acesso ao aeroporto de maneira a evitar que situações do género se repitam.

Recorde-se que o acidente que vitimou Marília e outras quatro pessoas aconteceu a 5 de novembro de 2021, em Minas Gerais.

