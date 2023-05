O Dia da Mãe celebra-se no Brasil no segundo domingo de maio, sendo que este ano será no dia 14. Entretanto, nas escolas já começaram a comemorar a data e o filho da falecida cantora Marília Mendonça homenageou a avó.

Dona Ruth publicou nas stories da sua página de Instagram um emotivo vídeo do neto, Léo, de três anos, a prestar-lhe um tributo nas celebrações do Dia da Mãe, deixando a avó em lágrimas. Veja na galeria.

De recordar que Marília Mendonça morreu em novembro de 2021, aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo. O menino é fruto da relação de Marília com Murilo Huff.

