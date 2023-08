Zara Tindall participou no Festival of British Eventing na passada semana. Ao segundo dia do evento, esta contou com uma companhia muito especial: a do filho mais novo, Lucas, de dois anos.

A mãe acompanhou o menino pelo local da competição equestre e nem o tempo de chuva os impediu, tendo na verdade representando momentos de grande diversão para o pequeno.

Em raríssimas fotografias, o menino surge a caminhar com Zara, filha da princesa Ana e, portanto, sobrinha do rei Carlos III.

Vale notar que Zara e Mike são ainda pais de Mia, de nove anos, e Lena, de quatro.

Veja as imagens desta ocasião na galeria.

