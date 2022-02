Uma fotografia nunca vista da rainha com alguns dos seus bisnetos destacou-se na Oak Room, no Castelo de Windsor, noticia a revista Hello. A publicação nota que este será o primeiro retrato de família no qual Isabel II aparece sozinha, sem a companhia do marido, o príncipe Filipe, que morreu em abril do ano passado.

A imagem foi vista numa moldura no local onde a monarca estava a realizar audiências.

No retrato, que terá sido captado no verão do ano passado em Balmoral, a rainha posa com o filho de Mike e Zara Tindall, Lucas, ao colo.

Houve ainda lugar para Mia, de oito anos, e Lena, de três, irmãs mais velhas de Lucas. Surge também o príncipe Louis, de três anos, o filho mais novo de William e Kate Middleton, assim como o príncipe George, de oito anos, e a princesa Charlotte, de seis anos. As bisnetas mais velhas, Lady Louise, de 18 anos, e Savannah Phillips, de 11, também não passaram despercebidas.



© Reprodução - Hello

Leia Também: Rainha Isabel II ajudou a pagar acordo do príncipe André em tribunal?