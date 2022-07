Tyler Sanders terá morrido na sequência de uma overdose, noticia o TMZ.

Fontes revelaram à publicação que o ator de ‘9-1-1: Lone Star’ e ‘Fear the Walking Dead’ tinha uma história relacionada com o consumo de drogas. Para além disso, os agentes terão percebido substâncias no quarto onde o corpo foi encontrado.

Recordo-se que Sanders foi encontrado já sem vida na sua casa em Los Angeles no passado dia 16 de junho.

Vale notar que os resultados da autópsia deverão ser divulgados entre os próximos 4 a 6 meses.

