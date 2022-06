O ator Tyler Sanders foi encontrado sem vida na sua casa em Los Angeles esta quinta-feira, 16 de junho. O jovem artista tinha 18 anos.

A notícia foi confirmada por um representante do ator de '9-1-1: Lone Star' e 'The Rookie'. "A causa da morte é desconhecida e está a ser investigada. Não podemos comentar além disso", afirmou, cita o Page Six.

"O Tyler era um ator talentoso com um futuro brilhante. Vem de uma família maravilhosa e pedimos que respeitem a privacidade deles neste momento", rematou.

Tyler Sanders começou a carreira de ator aos 10 anos e somou participações em séries como 'Fear the Walking Dead', '9-1-1: Lone Star' e 'The Rookie'.

Leia Também: Ator francês Jean-Louis Trintignant morre aos 91 anos