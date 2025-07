Quando foi comunicada a notícia da morte de Julian McMahon, soube-se que o ator tinha sido diagnosticado com cancro. Agora foram revelados novos detalhes sobre o seu estado de saúde, que levou à sua morte no início de julho.

Foi revelada a causa da morte de Julian McMahon. De acordo com a People, que obteve acesso ao relatório do médico legista, o ator australiano morreu de causa natural, devido a metástases no pulmão por causa do cancro de cabeça e pescoço. Os seus restos mortais foram cremados. Quando foi revelada a sua morte, Kelly Paniagua, mulher de Julian McMahon - mais conhecido pelos papéis em 'Nip/Tuck' e 'Charmed' ('As Feiticeiras') -, já tinha revelado que o ator estava a lutar contra o cancro. "De coração aberto, quero partilhar com o mundo que o meu amado marido, Julian McMahon, morreu pacificamente esta semana depois de uma valente batalha para vencer o cancro", disse na altura num comunicado que foi citado pela imprensa internacional. Agora foram adiantados mais detalhes sobre a doença que causou a sua morte.

As homenagens a Julian McMahon dos colegas de 'Charmed' ('As Feiticeiras'). Ator interpretou Cole Turner entre 2000 e 2005

Na altura da sua morte, vários colegas que também integraram o elenco de 'As Feiticeiras' prestaram uma homenagem ao ator Julian McMahon.

Alyssa Milano confessou numa publicação que fez no Instagram que estava de "coração partido". "Ele era mais do que meu marido na televisão. Era um amigo querido", acrescentou.

Já Holly Marie Combs destacou que irá sentir falta do "entusiasmo inabalável pela vida" de Julian McMahon. Por sua vez, Rose McGowan afirmou que o ator era "uma força", não esquecendo o seu "talento e humor".

Dylan Walsh e Joely Richardson, de 'Nip/Tuck', choraram a morte do colega e amigo

Os colegas de elenco de 'As Feiticeiras' não foram os únicos a prestar uma homenagem a Julian McMahon. Dylan Walsh e Joely Richardson, que atuaram ao lado do ator em 'Nip/Tuck', também reagiram e lamentaram a sua partida.

"Querido Jules, sei que gostas de desrespeitar os limites, mas desta vez foste longe demais", disse Dylan Walsh numa declaração partilhada com a People.

Joely Richardson publicou no Instagram um vídeo em que aparece a assistir a um episódio de 'Nip/Tuck', e escreveu sobre o falecido colega: "Parecia maior e mais forte do que nós todos."

A vida e carreira de Julian McMahon

Julian McMahon nasceu no dia 27 de julho de 1968, em Sidney, na Austrália, e os primeiros passos na carreira foram no mundo da moda. Mais tarde, quando protagoniza a telenovela australiana 'The Power', o ator iniciou o percurso na representação, em 1989. No grande ecrã, a estreia foi no filme australiano-americano 'Wet and Wild Summer!', em 1992.

O ator deixa a mulher, Kelly Paniagua, e a filha, Madison, de 25 anos, que é fruto da relação passada com a ex-mulher Brooke Burns (com quem esteve casado entre 1999 e 2001).

