Já é conhecida a causa da morte da sobrinha de 15 anos de Audrina Patridge. De acordo com o TMZ, que falou com fontes da polícia, Sadie sofreu uma overdose de narcóticos. No entanto, o caso ainda não está encerrado e está a haver uma investigação para perceber se houve mão criminosa.

As autoridades estão a tentar perceber como é que a jovem conseguiu ter acesso aos medicamentos.

Uma fonte partilhou com o TMZ que Sadie conseguiu comprar percocet através do Snapchat e que estaria misturado com fentanil. A confirmar-se, a polícia irá tentar chegar à pessoa que vendeu as substâncias à jovem.

De recordar que foi em fevereiro que Audrina Patridge - uma das protagonistas do reality show 'The Hills' - partilhou a notícia da morte de Sadie. "A minha linda sobrinha está agora no céu", disse na altura numa publicação que fez no Instagram.

